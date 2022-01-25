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大新中小企客戶雙位數增長

2022-01-25 列印
■鄧子健表示，中小企客戶最少達雙位數增長，期望今年可保持增幅。
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大新銀行（2356）總經理及零售銀行處副主管鄧子健昨日表示，去年該行的中小企客戶最少達雙位數增長，期望今年可保持增幅。該行昨宣佈推出專為初創而設的「328營商理財」簡易創業入門方案，以及與大新保險（1976）合作，提供大新保險「中小企商盈保」保費優惠。
  鄧子健表示，疫情下數碼活動日趨頻繁，科技初創企業數目按年創新高。他指，去年該行的「328營商理財」新客戶中，超過半數為一年內成立的初創公司。
  鄧子健亦指，該行透過整合「328營商理財」各項商業銀行服務，推出簡易創業入門方案。保險方面，該行聯同大新保險，為新客戶提供首年保費豁免營商保險配套。

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