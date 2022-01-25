GOGOX母企望本周過關 京東科技擬來港上市

港產物流服務平台GOGOX母企58 Freight進入香港上市直路，外電報道，該公司將於本周尋求通過上市聆訊，集資4億至5億美元（約31.2億至39億港元）。另一方面，京東（9618）旗下京東科技擬於今年來港上市，集資10至20億美元。根據58 Freight招股文件，該公司聯席行政總裁林凱源申報的地址為藍田碧雲道225號康盈苑其中一個單位，該屋苑為「居屋」。創辦人之一的林凱源於2013年在香港推行GOGOVAN（高高客貨車）服務，隨後於內地推行58速運應用程式，作為中國短途貨運服務平台。近年「58速運」變更為「快狗打車」，「GOGOVAN」亦變更為「GOGOX」。該公司引入投資者阿里巴巴（9988），持有15.99%股權，中金、瑞銀、交銀國際及農銀國際為聯席保薦人。途虎養車棄美來港另一邊廂，傳棄美來港上市的內地汽車服務平台途虎養車，正式向港交所（388）遞交上市申請。IFR引述知情人士指，該公司計畫集資7億美元，較早前報道的集資3至4億美元高。根據初步招股文件，其去年首9個月收入按年升41.8%，至84.4億元（人民幣，下同）；虧損亦擴大63%，至44億元；毛利率上揚2.1個百分點，至15.5%。途虎養車已進行16輪融資，投資者有愉悅資本、紅杉中國及方源資本，騰訊（700）更是外部最大股東，持有21.28%的A類股份。另外，外電引述消息人士指，京東（9618）旗下京東科技擬於今年來港上市，集資10至20億美元（約78億至156億港元），目前正與美國銀行、中信證劵及海通國際籌備上市事宜，該公司或會進行上市前融資。京東去年1月整合雲與AI業務及京東數科，組成京東科技。京東數科原本計劃於上海科創板上市，惟內地開始監管金融科技行業後，其於去年4月撤回200億元上市計劃。