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日報新聞 > 金融

恒大籲債權人勿採法律行動

2022-01-25 列印
■屢遭海外債權人追債的中國恒大，呼籲各方不要採取任何激進的法律行動。
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屢遭海外債權人追債的中國恒大（3333）昨日發聲明稱，正會同相關顧問機構，以積極態度與境外債權人持續進行溝通與對話，呼籲各方不要採取任何激進的法律行動。當前，該集團已向境外債權人明確表態，董事會、風險化解委員會及集團上下正不遺餘力地評估經營情況、穩定生產運營、確保資金周轉，集各方之力共同制定一個全面、細緻、有效的債務重組計劃，以保障各方合法權利。

恒大稱，懇請各境外債權人給予其更多時間，支持其充份考慮各類不確定性及風險，呼籲各方共同確保各利益相關方權利不受到極大損害，不採取任何激進的法律行動，對來之不易的穩定局面形成衝擊。

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