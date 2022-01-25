中環IFC外望——虛幣插水 薩爾瓦多總統要做麥記？

加密貨幣市場近期全面「插水」，投資者難免心慌慌，當中有國家元首更忍不住自嘲一番。首個接納比特幣為法定貨幣的中美洲國家薩爾瓦多總統Nayib Bukele，近日於社交平台Twitter上發佈了一張自己穿著麥當勞制服的照片（圖），自嘲投資失利，需要到麥當勞打工。繼薩爾瓦多於去年9月初，將比特幣列為法定貨幣後，該國早前再趁機買入更多比特幣。Nayib Bukele上周五於Twitter發文指，薩爾瓦多在比特幣大跌之際，再斥資1500萬美元購入410枚，使其持有的比特幣總量達到1500枚。有關帖文在網上瘋傳，連狗狗幣（Dogecoin）聯合創始人之一的Billy Markus亦留言稱，「歡迎來到麥當勞大家庭」。不過，比特幣近日繼續反覆下挫，據外電估計，薩爾瓦多投資比特幣帳面已損失近2000萬美元，其購買的所有比特幣都出現嚴重虧損。有網民留言笑稱，若比特幣價格繼續下跌，將有更多到麥當勞打工的知名投資者。蘋果擬秋季推14新產品 歷年之冠外電報道，蘋果公司正準備在秋季發表會上推出14款新產品，數目為歷來發佈會之冠。蘋果準備推出的新產品包括四款新iPhone，一款升級的平價版MacBook Pro、新款iMac、新款Mac Pro、新款MacBook Air、第二代AirPods Pro，三款Apple Watch、平價版iPad，以及全新iPad Pro。據報，蘋果計劃3月或4月春季發佈會或率先推出幾款新產品，包含支援5G的iPhone SE、搭載A15晶片的iPad Air，以及搭載M1 Pro晶片的高端Mac mini或iMac。至於配備M2仿生晶片和支援無線充電技術的iPad Pro、新款Mac Pro和MacBook Air，則預料在秋季發表會中登場。另外，蘋果供應商、鴻海精密董事長劉揚偉表示，今年第一季可能實現「過去未曾見過的榮景」，由於鴻海第一季的季節性表現可能比過去幾年都來得好，所以在幾個重要的廠區，有可能只能有兩天的春節假期。高瞻