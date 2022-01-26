受烏克蘭局勢影響，杜指周一曾大跌逾千點，其後倒升創奇蹟收市。美股經過周一「大奇蹟日」後，昨晚開市卻再度下跌，杜指早段已跌逾800點，至33545點。標普指數早段跌2.4%，納指則跌2.8%。聯儲局在周二及周三議息，市場關注聯儲局即將公佈的議息結果，以及地緣政治風險。另外，國際貨幣基金組織（IMF）將今年全球經濟增長預測下調至4.4%。杜瓊斯工業平均指數今晨四時報34579點，升215點；納斯達克指數報13774點，跌80點。滙控（005）美國預託證券價格曾見53.81港元，較香港收市價升1.46港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見466.73港元，較香港收市價升0.07港元。市場現時仍觀望烏克蘭地緣局勢，以及聯儲局一連兩日的議息會議。另外，國際貨幣基金組織（IMF）發表最新《世界經濟展望》報告，將今年全球增長預測下調至4.4%，較之前估計的低0.5個百分點，主要受中美兩大經濟體拖累。報告預計，美國2022年GDP將增長4%，較之前預測低1.2個百分點，因供應鏈持續緊張，而聯儲局決定撤回貨幣刺激措施，又把「重建更美好世界」計劃內的財政刺激從假設中剔除。報告預期，美國聯儲局將在今年3月結束買債，並會在今明兩年各加息三次，以引導美國通脹率回落至2%的目標。中國方面，由於「清零」政策可能導致私人消費增長慢過預期，及房地產開發商的財務壓力，料中國GDP今年只增長4.8%，較之前低0.8個百分點。強生上季收入升逾一成美國重磅股陸續公佈業績，強生公佈去年第四季經調整後每股盈利為2.13美元，與市場預期的2.12美元相若；收入248億美元，按年上升逾一成，低於市場預期的253億美元。強生預計，其新冠疫苗今年產生30億至35億美元的銷售額。強生首席財務官 Joseph Wolk指，變種病毒Omicron造成醫院人員緊張，對醫療器械業務帶來不確定性，尤其涉及一些自願性手術。強生股價早段微升0.9%。歐洲股市經歷前日拋售後，周二反彈收高。 瑞典電訊商愛立信在公佈第四季度盈利超預期後，股價大漲近8%。英國富時100指數收報7371.46點，升74點。德國DAX指數收報15123.87點，升112點。法國CAC指數收報 6837.96點，升50點。金價反彈至兩個月高位。於紐約商品交易所，2月份期金接近收市時報每盎司1852.8美元，升11.1美元，升幅0.60%。港股方面，恒指昨日低開404點後反覆走弱，內地股市午後急瀉，港股受累一度急挫655點，低見24001點，其後跌幅收窄，惟最終仍挫412點或1.67%，收報24243點，成交增至1464億元。科指跑輸大市，插150點或2.65%，收報5552點，跌穿20天線；國指挫154點或1.79%，收報8503點。然而，北水無懼地緣局勢壓力逆市加倉，全日淨流入23億元，是連續第15日淨流入港股。港股挫412點 北水逆市加倉摩根士丹利發表虎年投資管理展望，該行環球平衡風險控管團隊董事總經理漢姆斯通表示，今年投資三大主題為利率上升、股市受威脅及Omicron變種病毒或延長供應鏈斷裂時間。他坦言投資者身處深受地緣政治影響的環境中，料短期之內不會消退，但亦看到投資者較之前更願意冒風險。他又指港股估值相對吸引，中國放寬貨幣政策，對港股帶來支持。