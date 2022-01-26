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全球最大黃金ETF錄125億淨流入

2022-01-26 列印
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地緣政治風險上升，投資者看好黃金等避險資產。外媒報道，全球最大型的黃金交易所買賣基金SPDR Gold Shares於上周五錄得16.3億美元的淨流入，以重量計算，凈流入量為27.6噸，為2004年該基金上市以來最大單日升幅。有分析師認為，俄烏緊張局勢不斷升級，加上美股下跌、環球通脹等，導致資金流入黃金。

金價昨日高見每盎司1843.7美元，晚上九時許回落至1839美元水平。獨立金融分析師葉澤恆表示，烏克蘭局勢轉趨緊張，美俄關係惡化，歐美股市受到拖累下滑，加上歐美等國家通脹問題持續，環球通貨膨脹高企，市場避險情緒升溫，促使資金流入有效對抗通脹及風險的黃金市場，並預計金價短期內有機會突破每盎司1870美元阻力位。

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