世茂擬加速售771億資產 求售灣區地標叫價151億

內房大力沽售資產套現，加快處理債務問題。繼兩次獲國企接貨共計約29億元（人民幣，下同）後，世茂集團（813）傳繼續加大馬力處置旗下合共逾771億元的資產，預計最多可回籠資金236億元，待售項目中涵蓋其位於大灣區的地標建築世茂深港國際中心，叫價達151.43億元。內地傳媒《澎湃新聞》援引消息人士報道，世茂計劃將能用於交易的36個項目做成推介資料進行推廣，繼續推進銷售，合計報價超過771億元，剔除通過抵押等已用過的融資額度，最多可到手236億元。報道指，在該批出售的項目中，不乏上海核心位置的商業辦公樓項目、廣州已處於利潤分配階段的住宅項目、深圳地標項目世茂龍港國際中心等核心資產。值得注意的是，出售清單中亦包含世茂位於重慶的3個併購項目，該批項目將會以待售形式再次進入市場。地標建築加劇財務負擔位於深圳市龍崗大運新城CBD的世茂深港國際中心，為目前世茂旗下第一高樓，並曾利用該項目融資92.7億元，包括土地抵押、在建工程抵押和100%股權質押。該項目總貨值為629.04億元，已售84.25億元，剩餘貨值544.79億元。該項目所在地塊，為世茂內地子公司5年前以239.43億元價格投得，初始規劃為建設一棟700米的超高層建築，該高度超過內地第一高樓632米的上海中心，但此後降至600米，計劃面世時間為2023年，預期投資500億元。據公開資料顯示，世茂集團旗下起碼擁有30座逾200米的地標建築，在幫助集團提升影響力的同時，亦令其財務負擔更為沉重。世茂內部人士向媒體透露，目前不少地標建築都已擺上貨架待售。世茂總裁許世壇曾表示，儘管公司擁有貨值2000億元，但貨值多集中於幾個大型綜合體上，導致其整體的周轉速度不夠。他表示，該公司將加快該類項目的周轉。