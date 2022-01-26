快手再遭股東減持累套14億

快手（1024）上市一周年前夕，遭上市前投資者密密減持，估計已套現14億元。據披露權益顯示，由新浪創辦人之一林欣禾創立的風投公司DCM，於本月21日減持快手412.57萬股，平均價為88.1929元，套現3.64億元，持股量由8.08%降至7.96%。DCM早在快手上市前已參與其融資計劃，快手上市時，DCM申報其持股量為2.93億股或8.76%。由於今次減持觸發跨越1%須披露門檻，以DCM最新持股量推算，DCM在快手上市至今已累計減持1581.44萬股，即使以今次沽貨價計，估計已套現超過13.95億元。快手去年2月上市，股價在初期飆升至逾400元，但之前一直向下，曾低見62.3元。