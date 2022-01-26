晨星：內房仍需時復甦

內地樓市疲軟仍需要時間過渡，Morningstar晨星高級股票分析員陳貞瑋表示，內房行業需求和供應縮減至少持續到今年上半年，雖然政策收緊已過高峰期，但市場整體恢復需要時間，眼下買家情緒仍受內房開發商債務危機的影響，購房決策更加理性，預期2021年實體市場的疲軟情況將蔓延至2022年。他稱，近期頻頻有寬鬆政策出台，包括引導銀行增加抵押貸款的數量、引導國有開發商向陷入財困的房企購買資產、放寬獲取預售資金用於償還債務的途徑等，上述政策的發佈或意味政策緊縮已脫離高峰期。他進一步指，目前不少國資背景的房企從私人開發商手中獲得更多市場份額，中海外（688）、潤地（1109）等國企背景的房企或能成為內房股首選。