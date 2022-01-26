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歐舒丹上季銷售增9.5%

2022-01-26 列印
■個人護理品牌歐舒丹公布第三季業績，期內銷售淨額為6.5億歐羅，增13.5%。
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零售市道迎來復甦跡象，個人護理品牌歐舒丹（973，L'Occitane）昨日公佈截至去年12月底止第三季業績，期內銷售淨額為6.5億歐羅，按年增13.5%，按固定匯率計，按年增長9.5%；同店銷售按年增9.6%。以首三個財季計，銷售淨額錄得13.8億歐羅，按年增15.6%，按固定匯率計增長14.2%。

按市場劃分並以固定匯率計，中國銷售淨額按年增14.1%，至1.2億歐羅，佔整體銷售額19.2%；香港銷售淨額按年微跌1%，至4798萬歐羅，佔整體銷售額7.4%；英國銷售淨額按年上升21.9%，至7380萬歐羅，佔整體銷售額11.4%；美國銷售淨額按年升5.1%，至9338萬歐羅，佔整體銷售額14.4%。

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