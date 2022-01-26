黃Viu年內將推逾30原創作品

電訊盈科（008）表示，旗下「黃Viu」OTT串流視像平台Viu將於今年推出逾30項原創作品，計劃每個月都有原創作品推出。Viu首席內容採購及開發總監李欣欣表示，2022年會繼續豐富Viu Originals的原創陣容，加碼推出泰國、馬來西亞、菲律賓及印尼的本土創作，以及製作迎合區內用戶口味的韓語及華語作品。前TVB副總經理（戲劇及節目）杜之克去年9月加盟Viu，Viu指，杜之克領軍的Viu Original Studio將聚焦製作原創內容。杜之克指，平台將有多元化的亞洲內容，包括更多華語作品，有助Viu進一步鞏固在OTT娛樂市場的領先地位。