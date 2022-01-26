中環IFC外望——「東方昇」獲毛記贈75萬元股份

「100毛」母企毛記葵涌（1716）公佈，控股股東Blackpaper BVI向四名選定僱員轉讓合共675萬股，其中包括廣受網民歡迎的藝人「東方昇」。有關股份相當於已發行股本2.5%，合共涉資約300萬元。四名選定僱員分別為黑紙有限公司總經理梁海蕊、創意總監徐璋霖、美術及設計部總監元金盛及節目經理王嘉偉（藝名「東方昇」）。每人可獲得168.75萬股毛記葵涌，相當於已發行股本0.625%。按毛記葵涌周二收市價0.445元計算，上述四人每人獲轉讓股份市值約75萬元。獲轉讓股份的各選定僱員，除非取得毛記葵涌創辧人姚家豪、陸家俊及Blackpaper BVI的事先書面同意，否則五年內不得出售全部或任何獎勵股份。網媒《100毛》藝人「東方昇」因大膽惡搞及諷刺時弊而為人熟悉。其中，東方昇去年5月帶同冲涼用品，突襲政府耗資逾5000萬元興建的觀塘海濱音樂噴泉直播出浴（圖）。其間，他脫去上衣及長褲，戴上浴帽及僅穿短褲，在場塗上沐浴露「沖涼」，事件成為網上熱話。事後遭康文署不點名批評，指有關行為會影響其他人，又呼籲市民要着重公德。金管局推賀年電子Stickers下個禮拜就係農曆新年，金管局為鼓勵市民用電子支付方式派利是，真係出盡辦法，昨日就向外宣佈推出「2022新年大虎大貴」賀歲Stickers，藉此希望市民派電子利是之餘，亦方便大家透過手機向親朋戚友送上節日祝福！整個賀歲Stickers系列共有12款動態Stickers，當中包括得意老虎仔配上賀年語句，亦有關於電子渠道如「轉數快」收發利是，有些更結合潮語（例如自肥、世一）供新春期間或其他場合使用。為吸引更多市民派電子利是，金管局今日就會喺官方facebook及Instagram平台推出「最喜愛世一sticker有獎遊戲」，得獎者可獲得金管局收銀車合金模型車一架。高瞻