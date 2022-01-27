蔚來傳棄港赴星上市 未最後決定將續商討

騰訊（700）有份投資的內地電動車製造商蔚來汽車（美︰NIO），早前有傳已申請在香港第二上市，但至今仍未獲港交所（388）批准，路透旗下《IFR》引述消息報道，指該公司考慮放棄香港上市，轉道新加坡第二上市。蔚來回應時稱，對市場傳言不予置評。消息人士又指，蔚來未完全放棄在港上市，將繼續與香港監管機構討論，以解決相關問題。有傳蔚來早於去年3月已秘密申請在港第二上市，但蔚來收到港交所對其公司股權結構方面的詢問，主要涉及蔚來創始人及首席執行官李斌於2019年，將個人持有的5000萬股份轉讓給由公司產品用戶為受益人的用戶信託，並保留對該些股份投票權的舉動。對市場傳言不予置評雖然去年9月有傳蔚來仍然與監管機構磋商，並期望推遲至今年初完成上市。不過《IFR》昨日引述消息指，蔚來已計劃轉往星加坡第二上市，意味蔚來未能緊隨其競爭對手小鵬汽車（9868）、理想汽車（2015）來港上市。但消息人士又指，蔚來不會完全放棄在香港上市的計劃，並將繼續與香港監管機構討論，以設法解決相關問題。早前有傳蔚來已選擇瑞信和摩根士丹利安排其在香港進行二次上市，且涉及高達5%的股本，以蔚來周二收市價23.79美元計，第二上市集資規模約19億美元（約148.2億港元）。李斌早前接受內媒訪問時表示，目前蔚來暫無來港上市計劃，該公司會做對投資者最合理的資本市場安排，也會積極去看各種可能性。受中美關係影響，蔚來股價去年反覆，由年初每股53.49美元，至今下挫超級50%。另外，內地中式連鎖快餐集團鄉村基快餐，及內地互聯網醫療教育培訓機構華醫網科技，申請在本港主板上市。鄉村基1996年成立，旗下品牌為「鄉村基」及「大米先生」，共有1145家直營餐廳，主要開設在四川、湖北及湖南。該公司曾以離岸公司開曼鄉村基於紐交所上市，2016年私有化。