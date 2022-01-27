創新奇智：政策風險不影響營運

創新奇智（2121）今日掛牌。董事長李開復接受本報訪問時表示，該公司主要服務企業客戶，目前大部份的政策風險因素如中美限制，基本不影響業務營運。另外，國家網信辦對於數據安全的監管，對規範市場有正面幫助，公司亦已採取綜合措施，確保遵守網絡數據安全和個人信息保護的相關法規。現時新股氣氛疲弱，多隻新股首掛都潛水，科技股又面臨一系列的監管危機，創新奇智選擇在此時登陸資本市場，其行政總裁徐輝認為，上市進程與計劃時間表一致，上市只是發展的一小步，又稱短期無法預測股價，但長期對公司基本面抱有信心。徐輝表示，創新奇智堅定選擇對接企業端，把服務製造業作為第一大產業。