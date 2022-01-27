澳門博彩中介銳減近半

繼去年底發生「太陽城事件」後，多家澳門博彩企業相繼叫停與賭廳中介的合作。澳門昨日公布最新博彩中介人名單，博彩中介人數目僅46個，按年大減46%，其中以法團形式登記的中介人有42家，個人名義登記的有4人，為近年有紀錄以來最少；而當中太陽城系內的太陽城博彩中介一人有限公司的博彩中介人資格不獲續牌。澳門博彩監察協調局公佈，龍頭太陽城博彩中介一人有限公司，已經不在博彩中介人名單之列，而其他位於前列的賭廳集團，即澳門黃金集團、德晉、鉅星、廣東及世紀等，則繼續獲得博彩中介業務准照，另外勵駿創建（1680）相關的新勵駿亦繼續在名單之列。