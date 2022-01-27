維達少賺12.6% 增派末期息

維達國際（3331）公佈，截至去年底止全年業績，溢利按年跌12.6%，至16.38億元；每股盈利1.365仙，雖然盈利倒退，但末期息則按年增8%，至40仙。維達國際昨日最多漲7.8%，曾高見21.5元，尾市收復略為收窄，報21元，升5.3%。該公司於期內收益為186.76億元，按年升13.1%。維達國際表示，持續提升產品組合、有效的採購策略及高效的成本管控，緩和了部分因加大成本投放，及促銷壓力增加而產生的負面影響，期內毛利上升6%，至65.96億元；毛利率下降2.4個百分點至35.3%。年內紙巾分部收益為155.01億元，按年增加13.9%。