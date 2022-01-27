中環IFC外望——「蟲草大王」擬港建寵物主題公園

■通訊事務總監梁仲賢。

「蟲草大王」、仍志集團主席陳恩德公佈，旗下環球寵物世界與去中心化基礎設施技術開發商Ammbr達成協議，於香港建造環球寵物主題公園，並逐步擴展至大灣區、新加坡、日本及美國等全球10個地區。另將於2月14日發售「Pet Paws」NFT（非同質化代幣）。陳恩德表示，位於香港的寵物主題公園將於今年第二季落實選址，預計2024年內落成。他透露，正物色約30萬方呎地皮，正考慮西貢及流浮山等兩個地區，又指寵物主題公園將類似國際主題樂園，冀主人及寵物可於園內一起遊玩，場內會設有機動遊戲，項目投資金額估計最少3億至4億元。仍志集團亦宣佈，將發售Pet Paws NFT，以不同的寶石分為七個級別，定價為99美元至9.9萬美元，作為實體樂園及元宇宙樂園的會籍資格，不同級別的NFT將享有不同優惠。陳恩德補充，Pet Paws NFT將於「Global Pets World」官網及NFT交易平台OpenSea同步推出，其可於二手市場交易。值得留意的是，市民繳付入場費，便可進入寵物主題公園，購買NFT並非是必須。另外，仍志集團將同時發展元宇宙環球寵物世界公園，以香港島作為虛擬土地的起點。港5G用戶220萬 滲透率達三成通訊辦公佈，截至去年9月，本港5G用戶數目達220萬，滲透率達三成。通訊事務總監梁仲賢形容，香港在一年半時間內達三成滲透率是不錯的發展，而政府未有就5G滲透率設立目標，希望市場自由發展。他又指，要推進5G發展不能單靠零售層面，故政府推出「鼓勵及早使用5G技術資助計劃」，從防疫抗疫基金中撥款一億元，資助企業研發5G項目，推動企業5G發展。梁仲賢表示，香港市面上Sim卡數目為整體人口的三倍，隨著使用3G及4G服務的人數逐步減少，認為5G滲透率最終可達100%，但他同時認為滲透率的推進難以一蹴而就。他指出，由於需要更換5G手機後才能使用5G服務，部份市民或待目前手機壽命完結後才會換新手機，故大眾需要時間去從4G過渡至5G使用。另外，目前香港5G覆蓋率仍未及4G覆蓋廣泛，或令部分市民對5G卻步，但梁仲賢相信，隨著政府從廣播服務中騰出700兆赫頻帶用作5G電訊服務，5G覆蓋率將大幅改善。他又指，現時5G月費價格競爭大，隨著未來5G月費與4G月費差距縮窄，預期兩至三年後5G滲透率會大幅提升。高瞻