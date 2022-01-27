美國聯邦儲備局經過兩天會議後，今晨宣佈維持利率不變，但預期適宜於短期內開始加息。由於儲局二月份沒有會議，市場相信儲局三月將開始加息，今年內會將加息3至4次。聯儲局公開市場委員會議決，維持聯邦基金利率目標範圍在0至0.25厘，為連續第15次會議沒有調整利率。聯儲局下次貨幣政策會議日期是3月15、16日。聯儲局公佈議息結果之前，美股在科技股帶動下向好。杜指早段曾升194點，至34492點，升幅為0.6%；標普指數早段升1.2%，納指升2.1%。港股夜期企穩，靜待議息結果，中段曾升81點，至24398點，高水108點。因為烏克蘭局勢緊張，油價上升，紐約期油昨晚曾升超過1%，至每桶86.5美元。杜瓊斯工業平均指數今晨四時報34070點，跌227點；納斯達克指數報13507點，跌37點。滙控（005）美國預託證券價格曾見54.65港元，較香港收市價升0.75港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見471.95港元，較香港收市價跌1.65港元。歐洲股市顯著反彈。法德兩市收市皆升逾2%。法國CAC指數收報6981.96點，升144點。德國DAX指數收報15459.39點，升335點。英國富時100指數收報7469.78點，升98點。美匯靠穩，拖累金價下挫。紐約二月份期金接近收市時報每盎司1,830.1美元，跌22.4美元，跌幅1.21%。下半年或調整速度星展香港財資市場部環球市場策略師李若凡認為，聯儲局會在今次會議再強調加息的必要，但相信要待三月份才披露較明確的加息時間表，料聯儲局會在三月首次加息，今年及明年各加息三次。獨立金融分析師葉澤恆亦預計聯儲局在三月加息25點子，料今年及明年各加息三至四次。不過他提及，美國將於下半年舉行中期選舉，為免過度收緊貨幣政策而影響選情，聯儲局或會在下半年調整加息速度。鮑威爾近期表示，可能會在今年稍後時間開始縮表。李若凡預計，聯儲局會在加息數次後開始縮表，或於七月啟動計劃。葉澤恆認為，目前縮減買債計劃仍未完成，因此預料須待三月份的會議，才會有更清晰的縮表時間表。他續指，估計聯儲局會以每月約600至800億美元的速度進行縮表，料整個過程耗時兩年半至三年左右。葉澤恆認為，市場對加息已有心理準備，資產價格亦已反映利率上升預期，若今次聯儲局的議息結果符合市場預期，沒有太多「新意」，或較難推動美元進一步上升，美元突破97關口的難度較高，更有機會回調至95水平，估計美匯短期內介乎93至97位置波動。美元短期94.5至97浮動李若凡認為，聯儲局於今次會議釋放「鴿派」訊號的機會較低，若議息結果較市場預期「鷹派」，例如就提前縮表釋放更多訊號，可為美元帶來支持。預計美元短期內在94.5至97區間浮動。港息方面，葉澤恆認為，目前本港銀行體系結餘依然充裕，即使美國今年加息，相信本港未必會立刻跟隨加息。惟他指，金管局增發外匯基金票據的次數及規模，亦會影響本港加息步伐。