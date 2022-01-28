鮑威爾：不排除每次會議都加息 杜指彈605點又再倒跌

雖然聯儲局「放鷹」，預示加息壓力大，但美國經濟增長數據優於預期，推動美股周四早段回升。杜指曾升605點，至34773點，升幅為1.77%，標普指數以及納指早段分別升1.81%和1.65%。杜瓊斯工業平均指數今晨四時報34102點，跌65點；納斯達克指數報13375點，跌166點。滙控（005）美國預託證券價格曾見55.66港元，較香港收市價升1.01港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見461.52港元，較香港收市價跌1.48港元。美國聯儲局議息後維持利率不變，但預告最快3月將進行逾3年來的首次加息，並在加息數次之後縮減資產負債表。聯儲局主席鮑威爾稱，不排除每次會議都加息的可能性，意味今年全年加息次數或達7次，遠高於市場預期。鮑威爾暗示，美聯儲不太可能提供任何前瞻性指引。歐洲股市上揚，英法德三大股市高收。英國富時100指數收報7554.31點，升84點，升幅1.13%。德國DAX指數收報15524.27點，升64點，升幅0.42%。法國CAC指數收報7023.8點，升41點，升幅0.60%。金價急挫。紐約二月份期金接近收市時報每盎司1,793.9美元，跌35.8美元，跌幅1.96%。港息長遠溫和跟升金管局總裁余偉文表示，港元與美元掛鈎，故港息長遠會跟隨美息向上，惟受本地貨幣供求因素影響，相信港息上升會出現滯後。他指，現時本港銀行體系總結餘約3600億元，流動性充裕，參考2015年經驗，當港美息差達到約50至100個點子，便可能出現息差套戥活動，但相信今次本港息口會如上次加息周期般，滯後於美國的貨幣政策正常化步伐。經濟數據方面，美國去年第四季國內生產總值（GDP）環比年率初值增長6.9%，高於預期的上升5.5%。另外，美國勞工部公佈，截至本月22日的一周，首次申領失業救濟人數達26萬人，按周減少三萬人，低於市場預期的26.5萬人。 截至本月15日的一周，美國續領失業救濟人數167.5萬人，按周增加5.1萬人，多於預期的165.3萬人。個股方面，麥當勞上季收益和盈利均不及預期，但美國同店銷售按年增長7.5%。