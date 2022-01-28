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積金局三年來再錄虧損   積金局公佈，去年強積金錄得負回報率0.3%，為自2018年後再次錄得虧損。積金局主席劉麥嘉軒表示，股票投資在強積金資產中佔較高比例，截至去年9月底，股票類別佔強積金總資產值的66%，因此去年股票市場波動，對強積金基金回報影響較大。

2022-01-28 列印
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  截至去年12月，強積金總資產值達11800億，按年上升4%，較2011年漲232%。而在11800億元總資產值中，4000億元為淨回報，7800億元為淨供款。
  劉麥嘉軒表示，由於投資表現受市況影響，短期波動較顯著，去年強積金錄得負回報率0.3%。惟她強調，強積金屬於長線投資，期間難免遇到市場波動，故毋須過於在意短期市場波動。

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