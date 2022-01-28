劉麥嘉軒表示，由於投資表現受市況影響，短期波動較顯著，去年強積金錄得負回報率0.3%。惟她強調，強積金屬於長線投資，期間難免遇到市場波動，故毋須過於在意短期市場波動。
積金局三年來再錄虧損 積金局公佈，去年強積金錄得負回報率0.3%，為自2018年後再次錄得虧損。積金局主席劉麥嘉軒表示，股票投資在強積金資產中佔較高比例，截至去年9月底，股票類別佔強積金總資產值的66%，因此去年股票市場波動，對強積金基金回報影響較大。
劉麥嘉軒表示，由於投資表現受市況影響，短期波動較顯著，去年強積金錄得負回報率0.3%。惟她強調，強積金屬於長線投資，期間難免遇到市場波動，故毋須過於在意短期市場波動。
農曆年照限聚 情人節冷清過
第五波疫情惡化，特首林鄭月娥宣佈，延長晚市禁堂食等防疫措施兩周，直至二月十七日，橫跨農曆新年、西方情人節及元宵節，市民要過一次限聚的農曆年和中西情人節。有餐飲業界代表預料，起碼損失八成生意。昨天新增確...
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遭Tesla控告造假 內地網紅測試Model 3功能
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美國北約拒向俄方讓步 德法斡旋俄烏承諾烏東停火
烏克蘭緊張局勢似有轉機。在法國和德國居中斡旋下，俄、烏兩國特使周三雙方承諾會遵守在烏克蘭東部實施停火協議，並同意下月繼續會談化解危機。不過美國和北約則保持強硬態度，表明不會向俄羅斯所提出的要求（包括北...
2022-01-28
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二手屋苑頻現減價成交
據《星島地產網》報道，二手減價盤頻現，有買家趁機換樓。美聯物業助理區域經理鍾家豪表示，荃灣愉景新城6座低層E室，面積約610方呎，單位以900萬放售，獲買家出價洽購，業主有感與買家投契，有相同宗教信仰...
2022-01-28
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鮑威爾：不排除每次會議都加息 杜指彈605點又再倒跌
雖然聯儲局「放鷹」，預示加息壓力大，但美國經濟增長數據優於預期，推動美股周四早段回升。杜指曾升605點，至34773點，升幅為1.77%，標普指數以及納指早段分別升1.81%和1.65%。杜瓊斯工業平...
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港將澳網 男雙爭冠 集氣撐神童
香港十七歲網球神童黃澤林（Coleman）昨於澳洲網球公開賽青年組男雙四強報捷晉級，今日決賽繼昨日後再有免費直播。Coleman呼籲港人為他集氣，並致力使出殺手鐧發球爭冠，力求繼稱霸去年美國公開賽青年...
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全裸影寫真唔覺尷尬 默認同保錡分手
30歲沙律（張沛樂）最近首度推出個人寫真集《CHANGES》，搵來10個攝影師拍攝，仲有她親自執筆撰文，大講30年來成長蛻變感受。沙律接受《頭條》電話訪問時，講到最難忘是首次挑戰全裸拍攝，不過面對住男...
2022-01-28
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2022-01-28
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告東尼直落贏三W 蔡明紹梅開二度 潘頓兩W三Q封王
昨晚是牛年最後一次夜賽，潘頓憑呂廄「勝不驕」和東廄「線路盈喜」兩匹熱門馬起孖，另加三場亞軍，於第八場後提前成為騎師王；而告東尼則另贏「好運寶寶」和「電路七號」兩匹冷門分子，包辦了第五場至第七場的頭馬。...
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