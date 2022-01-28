外匯基金回報減28% 投資港股損手210億

外匯基金派發去年度成績表，受投資港股損手210億拖累，全年投資收入按年下跌27.7%至1705億元；單計第四季投資收入賺268億元，遠差過去年同期賺過千億元。 金管局總裁余偉文表示，環球股市或出現較大調整，如債息同時大升，將對外匯基金投資帶來嚴峻挑戰。去年港股表現低迷，外匯基金投資香港股票蝕達210億元，其他股票投資在海外股市再創新高下則賺684億元，總計整體股票投資賺474億元，按年下跌接近36%；年內美長債息上揚，債券投資收益124億元，跌近87%；外匯估值168億元，上升75%；截至去年9月底的其他投資（長期投資組合）則大賺939億元。去年外匯基金投資回報率為3.6%，低於2020年的5.3%。第四季收益大跌75%至於第四季投資表現，在其他投資收益未入帳下的投資收入為268億元，與2020年同期未計其他投資收益的投資收入1081億元比較，按年大跌約75%，因季內港股投資續見紅，以及其他股票和債匯投資收入均有所減少。展望今年，余偉文指，通脹持續高企的壓力及貨幣政策正常化將會是全球經濟及金融市場關鍵議題，主因環球央行逐步退出寬鬆貨幣政策，其中美聯儲已宣佈加快退市步伐，目標在三月初結束買債，加息周期可能會隨即展開。如通脹壓力更為持久，環球央行或需要加快加息步伐，可能引致資產市場出現較大的波動和調整。他續指，環球股市過去三年大幅上升，資產估值已達至偏高水平。隨著全球經濟復甦及企業盈利增長逐漸放緩，加上對新變種病毒及地緣政治緊張局勢的憂慮仍然存在，投資環境依然不明朗。一旦市場氣氛逆轉，環球股市或會有較大調整，如因通脹及貨幣政策轉向，引致債息同時大幅上升，將會為外匯基金投資帶來嚴峻的挑戰。近期股市大幅波動，美國標普500指數今年至今已累跌10%，余偉文稱難測今年外匯基金表現。他說，金管局會繼續審慎管理外匯基金。