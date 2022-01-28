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創新奇智首掛潛水 一手帳面蝕670元

2022-01-28 列印
■創新奇智首掛「潛水」，收跌逾二成半，報19.6元。
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本地新股市場低迷，今年第四隻新股創新奇智（2121）首掛「潛水」，收跌逾二成半，報19.6元，為全日低位，一手帳面蝕670元。
  一手中籤率15%、超購近13倍的創新奇智昨日掛牌，以定價26.3元平開，並升至全日高位27元，惟隨即不斷向下探，終收跌近25.5%，報19.6元，為全日低位，不計手續費，一手100股虧損670元。該股首掛表現遠遜於前晚耀才暗盤場收報26.2元。
  另一邊廂，外電引述知情人士指，PingPong目前正與顧問商議上市事宜，考慮最快今年來港上市，計劃集資最多10億美元，其曾考慮於內地進行首次公開招股（IPO）。

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