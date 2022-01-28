創新奇智首掛潛水 一手帳面蝕670元

一手中籤率15%、超購近13倍的創新奇智昨日掛牌，以定價26.3元平開，並升至全日高位27元，惟隨即不斷向下探，終收跌近25.5%，報19.6元，為全日低位，不計手續費，一手100股虧損670元。該股首掛表現遠遜於前晚耀才暗盤場收報26.2元。
另一邊廂，外電引述知情人士指，PingPong目前正與顧問商議上市事宜，考慮最快今年來港上市，計劃集資最多10億美元，其曾考慮於內地進行首次公開招股（IPO）。
第五波疫情惡化，特首林鄭月娥宣佈，延長晚市禁堂食等防疫措施兩周，直至二月十七日，橫跨農曆新年、西方情人節及元宵節，市民要過一次限聚的農曆年和中西情人節。有餐飲業界代表預料，起碼損失八成生意。昨天新增確...
2022-01-28
Tesla正式起訴在內地某短片平台擁有千萬粉絲的網紅陳振罡（帳號名稱：小剛學長），原由是該網紅的汽車測試造假，包括偷踩油門導致「自動煞車不靈」，利用信息網絡實施誹謗行為。Tesla周三證實事件，並已正...
2022-01-28
烏克蘭緊張局勢似有轉機。在法國和德國居中斡旋下，俄、烏兩國特使周三雙方承諾會遵守在烏克蘭東部實施停火協議，並同意下月繼續會談化解危機。不過美國和北約則保持強硬態度，表明不會向俄羅斯所提出的要求（包括北...
2022-01-28
據《星島地產網》報道，二手減價盤頻現，有買家趁機換樓。美聯物業助理區域經理鍾家豪表示，荃灣愉景新城6座低層E室，面積約610方呎，單位以900萬放售，獲買家出價洽購，業主有感與買家投契，有相同宗教信仰...
2022-01-28
雖然聯儲局「放鷹」，預示加息壓力大，但美國經濟增長數據優於預期，推動美股周四早段回升。杜指曾升605點，至34773點，升幅為1.77%，標普指數以及納指早段分別升1.81%和1.65%。杜瓊斯工業平...
2022-01-28
香港十七歲網球神童黃澤林（Coleman）昨於澳洲網球公開賽青年組男雙四強報捷晉級，今日決賽繼昨日後再有免費直播。Coleman呼籲港人為他集氣，並致力使出殺手鐧發球爭冠，力求繼稱霸去年美國公開賽青年...
2022-01-28
30歲沙律（張沛樂）最近首度推出個人寫真集《CHANGES》，搵來10個攝影師拍攝，仲有她親自執筆撰文，大講30年來成長蛻變感受。沙律接受《頭條》電話訪問時，講到最難忘是首次挑戰全裸拍攝，不過面對住男...
2022-01-28
正當本港受到變種病毒Omciron和Delta夾擊，單日染疫數字創兩年多以來的新高，疫情不知何時紓緩之際，恒隆集團董事長陳啟宗於業績發佈記者會上的一番說話，道出商界的心聲，亦折射出小市民的困境。當局致...
2022-01-28
昨晚是牛年最後一次夜賽，潘頓憑呂廄「勝不驕」和東廄「線路盈喜」兩匹熱門馬起孖，另加三場亞軍，於第八場後提前成為騎師王；而告東尼則另贏「好運寶寶」和「電路七號」兩匹冷門分子，包辦了第五場至第七場的頭馬。...
2022-01-27