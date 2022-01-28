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金沙虧損收窄31%　冀參與賭牌競投

2022-01-28 列印
■金沙中國公布，去年淨虧損為10.5億美元，較2020年大幅收窄31%。
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金沙中國（1928）公佈，截至去年底止全年業績，按照美國公認會計原則，淨虧損為10.5億美元，較2020年淨虧損15.2億美元，大幅收窄31%；去年第四季，淨虧損則錄2.45億美元，較2020年同期的淨虧損2.46億美元，略為收窄0.4%。

金沙去年淨收益總額錄28.7億美元，按年增加70.4%；經調整物業EBITDA為3.38億美元。單計去年第四季，淨收益為6.43億美元，按年減少4.3%。
  金沙中國控股股東LVS主席兼行政總裁Robert Glen Goldstein表示，期待參與澳門賭牌重新競投，惟目前未有透露準備於澳門加碼投資的金額。

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