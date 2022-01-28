金沙虧損收窄31%　冀參與賭牌競投

昨晚是牛年最後一次夜賽，潘頓憑呂廄「勝不驕」和東廄「線路盈喜」兩匹熱門馬起孖，另加三場亞軍，於第八場後提前成為騎師王；而告東尼則另贏「好運寶寶」和「電路七號」兩匹冷門分子，包辦了第五場至第七場的頭馬。...

2022-01-27