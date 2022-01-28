恒隆地產基本純利增4%末期息增至0.6元

中國奢侈品消費強勁，帶動恒隆地產（101）去年收入按年增長15%，至103.2億元；撇除物業價值變動基本純利增長3.9%，至43.7億元，末期息微增1.7%至0.6元。董事長陳啟宗表示，內地零售收入強勁，其內地高級商廈前景亦良好，而內房監管措施對恒隆影響不大，反而是低價入市良機。陳啟宗表示，近期很多內房財政困難，反而成為恒隆買地機會，「如果一個城市平時賣好多地，而家住宅地少人買，政府收入減少，會唔會有好價錢俾我哋買地呢，呢個可能性係存在。」他透露，恒隆一直在中國不同城市物色各個地塊，如有消息會公佈。該集團行政總裁盧韋柏補充稱，中國內房監管政策並非影響所有地產行業，例如當局是以「三條紅線」限制住宅過度發展，但恒隆則集中在中國發展服務式公寓、商廈及零售商場，料國策對其中國業務的增長勢頭影響不大。受監管措施影響微恒隆地產去年收入103.2億元，全部來自物業租賃貢獻，其中內地租金收入勁增31%，足以抵銷香港物業組合7%的跌幅。如單計零售項目，內地10個商場中有7個為高級商場，收入大增30%，盧韋柏稱，高端商場在高基數下增長勢頭依然向好，加上武漢恒隆廣場是新開不久，「有好多年度效應會發揮」，昆明恒隆廣場的銷售額亦已是上海以外最高，有信心可在兩城建立零售領導地位，料今年全年仍然向好。至於另外3個次高端商場租金收入則上升2%，盧韋柏稱有關表現仍受個別城市的疫情而影響，期望今年可受控後收入保持增長。陳啟宗補充，恒隆的內地零售表現耀眼，單是上海恒隆廣場，去年商戶總銷售額已相等於香港的2.7倍，「一個商場已經超越香港所有店鋪銷售額」，而其他高端商場的銷售額亦正急起直追。他又指出，內地很多商廈空置率達30至50%時，恒隆的寫字樓仍然高企，主要因為恒隆的甲級商廈走高端配套路線，獲得企業垂青，對前景仍樂觀。