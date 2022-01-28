中環IFC外望——渣打玩「虛擬老虎機」派開工利是

農曆新年近在眼前，打工仔總期望開工利是豐厚一點，有些公司年年派20元，但求利利是是，亦有公司豪氣派金牛，答謝員工。疫情來勢洶洶，各大銀行都為派利是作出新安排，渣打管理層為感謝同事們於疫情期間上下一心、專業團結，特別是前線人員以真誠態度為市民提供銀行服務，農曆新年繼續派fun，以虛擬老「虎」機，向員工派發開工利是。利是面額由100至2000元不等，視乎員工運氣抽到多少！滙豐昨日早晨向香港同事發電郵，表示將派發500元的電子利是，於農曆年廿九（下周一）透過出糧戶口發放，感謝各同事過去一年的努力。中銀早前已向員工致送海味賀年包，並將於農曆年初四開工首天，通過BoC Pay向員工派發500元開工利是，以表達對員工的感謝和祝福。花旗向員工提早拜年，並以電子方式向每位香港同事派發688元利是。長實簽55億可持續發展貸款長實（1113）公佈，首度進行可持續發展融資安排，包括兩筆分別與建行（亞洲）簽訂的35億元可持續發展表現掛鈎貸款，及與三菱UFJ金融集團旗下MUFG香港簽訂的20億元可持續發展表現掛鈎貸款；另外，長和系創辦人李嘉誠私人投資旗艦維港投資公佈，與淡馬錫領投以色列氫能科企H2Pro完成7500萬美元B輪融資，原有投資者Breakthrough Energy Ventures亦有參投，新投資者包括全球最大鋼鐵生產企業ArcelorMittal。長實副董事總經理兼可持續發展委員會主席葉德銓表示，很高興分別夥拍建行（亞洲）及MUFG香港進行有關環境、社會及管治方面的交易，這些合作是長實在可持續發展方面之重要里程。維港投資表示，H2Pro總融資額達1.07億美元（約8.34億港元），該公司正在開發一種水分解裝置，預計將達到95%效益（42kwh/kg H2），成本將低於使用電解槽。該系統將支持可再生（間歇性）能源。公司預期可再生能源成本降低，H2Pro相信其技術將在未來十年後期大規模實現每公斤1美元的氫氣。本輪資金將用於支持新技術的持續開發並擴大H2Pro的製造能力。高瞻