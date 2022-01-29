重磅金融股領跌 恒指挫256點

港股於期指結算日延續跌勢，恒指輕微高開11點，但受制50天線（ 23834）並轉跌，最多曾跌299點至23507點，全日持續反覆偏軟下，恒指最終收報23550點，跌256點；科指曾見5228點再破底，收跌91點，報5291點；國指跌81點，收報8210。北水休市，直至2月7日恢復，大市成交1256.99億元。全周累計，恒指在插1415點，國指累跌577點，科指更累挫579點，跌幅達9.86%。重磅金融股領跌，港交所（388）遭花旗下調評級至「沽售」及降目標價至400元，股價插4.17%，收報436.4元。友邦（1299）下滑4%，收報80.85元；平保（2318）跌0.9%，收報60.55元；工行（1398）挫0.85%，收報4.68元。不過，滙控（005）續受捧，走高1.7%，收報55.6元，曾再踏52周高位見55.75元；建行（939）微升0.17%，收報5.96元。科網股再受壓。京東（9618）插3.2%，收報266元；小米（1810）跌1.3%，收報16.26元；美團（3690）曾跌至200元邊緣，最終跌0.7%，收報208元；騰訊（700）挫0.65%，收報460元；嗶哩嗶哩（9626）續跌3.6%，收報232.6元，並再創新低見230.6元。阿里（9988）則彈1.4%，收報110元。金蝶國際（268）急挫9.4%，收報18.76元，領跌科指成份股。煤炭股捱沽 兗礦跌逾5%特斯拉表示今年沒有新車款面世，隔晚股價插11.4%，拖累於本港上市汽車股向下。比亞迪（1211）瀉9%，收報219.8元，是跌幅最大藍籌股；吉利（175）跌3.8%，收報16.62元，曾創一年低位；小鵬汽車（9868）插10.9%，收報125.7元。內地動力煤期貨價格突急跌，煤炭股走低，兗礦能源（1171）跌5.6%，收報16.52元；神華（1088）料去年多賺44%，仍收跌3.9%，報19.5元；中煤（1898）跌2.6%，收報4.47元。香港股票分析師協會副主席郭思治表示，港股反覆偏軟，主要仍受外圍地緣政治風險、聯儲局3月將啟動加息及北水暫停等因素所影響，大市周五在欠缺資金支持下跌勢明顯。走勢上，恒指正於23000點水平整固，但已跌穿所有平均線，後市發展仍不明朗及具隱憂。