牛年最後一個交易日 港股今或現技術反彈

美股上周五在蘋果公司強勁業績帶動下，由科技股領軍士氣大振。港股上周五即月夜期收市轉升0.3%，仍較上周五恒指低水62點。今日為牛年最後一個港股交易日，由於僅得半日市，分析預計淡友會收手過年，又指投資者未必願意壓貨過年，今日或以淡靜為主。蘋果公司業績驚艷市場，激發投資者趁低吸納，成為市場救星。美股上周五受帶動大漲，特別是標普500指數大升2.4%，創2020年6月以來最大漲幅。納指收復失地漲3.13%，杜指亦揚1.65%。美股帶動下，港股即月期指高開14點後上下反覆，曾跌143點，見最低23272點，後再回升最終收報23488點，微升73點或0.31%，惟較上周五恒指收市23550點，仍低水62點。港股ADR指數亦升60點，報23610點。香港股票分析師協會副主席郭思治表示，美股上周五回勇，加上過去數日股市跌得較多，與即月期指轉倉、淡友反擊有關，惟預計今日沽壓可能會略為收斂，有機會實現小幅技術性反彈，升200點至300點亦有可能。這是由於淡友無特別誘因繼續造淡，以及新年前都會傾向休息觀望，等虎年回來再部署。中金：港股吸引力未改耀才證券研究部總監植耀輝認為，美股上周五向上僅因科技股反彈帶起，加上A股假期前表現一般，因此認為今日大市不會有明顯變化，甚至預計過年前後都以窄幅上落為主，預計在23000至24000點區間徘徊。他續指，今日只有半日市，又遇上長假期，投資者偏向觀望美股及地緣政治走勢，未必願意壓貨過年，故料市況或會稍為淡靜。中金仍看好虎年走勢，昨發表報告認為，大市短期從技術層面看可能已過度拋售；而從政策層面看，內地穩增長政策立場更堅定，至於市場本身而言，近期回調並未改變港股自身吸引力。此外，華企出海新規逐步實施有助降低政策不確定性。