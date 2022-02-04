facebook全球活躍用戶首度減少 Meta急挫26% 蒸發1.6萬億元

美國重磅科技股陸續公佈業績，由於facebook母公司Meta業績遜預期，不但本身股價急挫，亦動其他科技股下跌，美股周四早段出現回吐。杜指早段跌359點，至35270點，跌幅為1.01%。標普指數跌1.66%，至4513點。以科技股為主的納指跌幅最顯著，早段跌2.6%，至14042點。Meta公佈2021年第四季度業績，全球活躍用戶首度減少，利潤按年跌8%，至102.9億美元；每股盈利為3.67美元，低於市場預期的3.85美元，集團並預告本季業績將不如預期。Meta股價周四暴跌逾兩成六，市值蒸發1.6萬億元拖累納指亦跌逾2%。其他社交媒體股也受到拖累，Snap曾暴跌18%，Pinterest大跌10%，Twitter下跌8%。杜指急挫409點杜瓊斯工業平均指數今晨四時報35220點，跌409點；標普500指數報4497點，跌91點；納斯達克指數報13973點，跌444點。滙控（005）美國預託證券價格曾見57.80港元，較香港收市價升2.65港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見483.12港元，較香港收市價升11.12港元。Spotify看淡今季用戶增長高通（Qualcomm）公佈截至去年12月26日，第一季利潤按年升47%至36.9億元美元；每股盈利為3.23美元，優於市場預期；收入升30%至107億美元，優於市場預期。高通的財報表現和本季營收凸顯用於智能手機、汽車等裝置的晶片需求持續旺盛，但因旗下部份事業領域的表現不如預期，高通股價雖然周三收盤大漲6.25%，但周四早段股價隨業績公佈而下挫逾4%。至於串流音樂龍頭Spotify收市後公佈上季業績，營收增長且虧損幅度小於市場預期，上季淨虧損3900萬歐羅，對上年同期虧損為1.25億歐羅，每股虧損0.21歐羅，市場預期虧損0.39歐羅。公司預期今年第一季度用戶增長前景略遜於分析預估，Spotify周四早段重挫逾10%。