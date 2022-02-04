英三個月兩加息 巴西見10.75厘

英倫銀行繼去年12月突然加0.15厘後，昨再將利率上調0.25厘， 符市場預期，至今累加0.4厘。是次議息，雖然貨幣政策委員會九名成員中，包括央行行長貝利（Anfrew Bailey）在內的大多數人均投票贊成加息0.25厘，但出乎意料有4名成員希望加息半厘，至 0.75厘，主張加幅超過歷來幅度，反映委員會不少成員極鷹立場。英倫銀行指，12月份消費者價格通脹為5.4%，現在看起來將在4月達到7.25%附近，這將是自 1990年代初經濟衰退以來的最高水平，遠高於其2%的目標水平。巴西央行則連續3次加息1.5厘，指標利率進一步加至10.75厘，為近5年來首次見雙位數，符預期。議息聲明指，鑑於對通脹升溫的預測，故適宜將貨幣緊縮進程大幅推進到限制性領域，並會堅持策略，直至通脹出現回落。