憧憬人行適時放水 恒指虎年紅盤料高收

受惠​​Alphabet及AMD等藍籌業績強勁，美股過去4天連續上升，惟Meta周三收市後公佈業績，遜市場預期，拖累昨晚納指開市前期貨跌約2%。市場分析指，踏入虎年首個港股交易日，在港股ADR較假期前股價高，以及市場憧憬人行將繼續放水的情況下，恒指很大機會紅盤高開高收，並於24000點關口爭持。美股連升4個交易日，杜指周四收市升224點或0.6%，報35629點。標指收市升42點或0.9%，報4589。納指收市升71點或0.5%，報14417。港股年廿九（1月31日）收市報23802點，升252點。港股ADR指數收報24514點，較港股周一（1月31日）收市高2.99%。24000點關口爭持金利豐證券研究部執行董事黃德几表示，美股日前收市後，雖然新經濟股例如Meta、PayPal等業績表現欠佳，但Alphabet業績則表現良好，整體新經濟股表現好壞參半，而日前多隻中概股ADR升了很多，周四收市競價時段稍微回落，但比起之前股價依然高企。他指出，港股今天有望紅盤高開高收，除了因部份ADR較假期前的股價高外，市場亦憧憬人行會適時放水，以應對經濟增長放緩問題。他續指，在現時A股及港股估值便宜，且市場已經消化政策干預帶來的影響，甚至在未來市場調控有機會減少的情況下，預料港股走勢向好。他表示，昨晚納指期貨向下，或對港股造成輕微影響，但由於傳統舊經濟股抬頭，拉上補下的情況下，港股依然會有望略為高開，並於24000點關口爭持，展望虎年將看好零售消費、通脹概念類及金融類板塊。香港股票分析師協會副主席郭思治表示，受惠美股過去連升4日，港股今日很大機會紅盤高開，又指如昨晚外圍沒有壞消息出現，港股要紅盤高開、保持上升勢頭直至收市並非難事，預料恒指將在23900至24000點拉鋸，到收市時甚至可以進一步收復20天線，但大市未必會很熾熱，成交金額較低。