渣打調查津巴布韋總裁不當行為

外電報道，渣打集團（2888）表示，自從一家媒體機構報道旗下渣打津巴布韋行政總裁已被停職後，集團着手調查涉及津巴布韋高層不當行為的指控已有超過3星期。據NewZimbabwe.com於1月份的兩份獨立報道中指出，渣打津巴布韋行政總裁 Ralph Watungwa 已被停職，並涉嫌濫用央行進行的外匯拍賣，以及為銀行擁有的建築物進行不當授權翻新的指控。本周較早前Watungwa拒絕置評，周四也沒有接聽手機。渣打一再拒絕透露他是否已被停職。渣打津巴布韋主席Lovemore Manatsa表示，知悉最近有關該行高層人員明顯不當行為的嚴重指控的報道。