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比亞迪上月賣車增1.25倍

2022-02-04 列印
■比亞迪一月售出9.54萬部汽車，增加1.25倍。
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股市今天年初四啟市，昨日已有公司開始公佈業務情況，比亞迪（1211）發佈今年1月產銷快報，共售出9.54萬部汽車，增加1.25倍，其中新能源汽車銷量9.32萬輛，約佔據總銷量的98%。

比亞迪股份同日公佈今年1月產銷快報 ，1月汽車銷量約9.54萬輛，按年增長1.25倍。其中，新能源汽車銷量9.32萬輛，約佔據總銷量的98%，按年升3.62倍；燃油汽車銷量2254輛，按年下跌89.86%。汽車產量為9.41萬輛，按年增加97.62% ，其中新能源汽車汽車9.17萬輛，按年增加3.1倍；燃油汽車產量2365輛，按年則減少90.62%。

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