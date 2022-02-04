伯恩光學再申上市 摩通滙豐聯席保薦

蘋果供應商伯恩光學虎年捲土重來，再次向港交所（388）遞交上市申請，摩通、滙豐和中金為聯席保薦人。截至去年9月底止半年，伯恩光學應佔股東溢利15.2億元，按年多賺13.1%；收入150.11億元，按年升11.3%，主要與疫情逐漸受控及整體市場氣氛改善有關。伯恩光學去年8月曾提交在港上市申請，並於11月尋求通過上市聆訊，當時計劃集資10億至20億美元（約78億至156億港元）。惟其後由於市況欠佳推遲上市計劃，以待氣氛轉好，市傳將會推遲至2022年。公司在踏入虎年之際再遞初步招股書，符合市場預期。初步上市文件顯示，伯恩光學收入主要來自四大業務板塊，包括智能手機蓋板解決方案、可穿戴設備蓋板解決方案、平板電腦蓋板解決方案及其他（如熱門智能設備）蓋板解決方案等。中期多賺13%去年上半年，由於其中一名主要客戶採購定單增加，銷售智能手機蓋板解決方案收益101.88億元，按年增11.4%；惟又因為其中一名主要客戶受全球半導體晶片短缺影響，延遲下達採購定單，導致可穿戴設備蓋板解決方案的收益按年跌9.8%，至14.73億元。伯恩光學持續改善現有材料並就新材料進行研發，目前在中國擁有289項實用新型專利、20項發明專利及1項設計專利。去年上半年，公司研發成本略微擴大至近9億元，而上年同期為8.82億元。不過由於研發工作導致技術改進，毛利按年多13.7%，錄41.15億元。是次集資所得，將用於投資智能製造、擴充產能及加強智能管理；進一步發展汽車相關業務；開發新材料、新技術及新業務；提升環境、社會及管治（ESG）標準，預計今年6月前，電力的平均每日用量將減1.5萬千瓦或約3%，以降低碳排放總量。