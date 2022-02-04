馬里蘭州註冊公司港第二上市

港交所（388）宣佈基於實際情況，接納了一家在美國馬里蘭州註冊成立，並在紐交所上市逾10年發行人的第二上市申請。不過該所提醒，日後來自馬里蘭州的申請人提交上市申請之前，必須先填寫「海外發行人須提供的資料」，由交易所按照個案的事實及情況逐一考慮。港交所表示，接納其上市申請，當中是考慮到：該公司申請的是第二上市，其在馬里蘭州註冊成立，並不妨礙其作第二上市。例如當馬里蘭州法律或公司本身的企業常規有重大轉變，以致相對香港而言，其股東保障水平大幅下降，該公司會循正軌途徑知會聯交所。馬里蘭州申請人須使用修訂其組織章程文件、或作出適當承諾等方法，證明其已具備符合香港法例的保障水平。