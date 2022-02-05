港股虎年發威 紅盤高收771點

港股在虎年首個交易日虎虎生威，未懼納指前晚大跌3.7%的影響，仍能紅盤高收771點，反映投資氣氛壯旺。受惠美股在農曆新年假期期間累積一定升幅，就算前晚急回落亦無阻港股勢頭，恒指紅盤高開590點，一舉升穿10天、20天及50天線，加上美股期貨在亞洲時段反彈帶動，恒指全日反覆抽高，最終紅盤高收771點或3.24%，報24573點。科指高收165點報5581點，升幅約3%。北水下周一恢復流入前，大市成交僅1139億元。回顧以往虎年首個交易日，港股均如猛虎出籠，於1998年2月2日當天紅盤大升1326點，升幅逾14%；對上一個虎年，即2010年則高收265點，升幅亦逾1%。翻查過往四個虎年，大市走勢為三升一跌，表現理想。由於英倫銀行加息四分一厘，金融股如虎添翼。板塊重磅股滙控（005）獲高盛升目標價至68元，大升近5%。友邦（1299）揚5.4%，收報85元；平保（2318）抽升4.6%，收報63.7元。車股踩油 比亞迪飆7%科網股發力，阿里巴巴（9988）升5.6%收報120.4元；百度（9888）升近6%，收報152.4元；美團（3690）升3.2%，收報226.8元；股王騰訊（700）升近1.5%，收報479元。汽車股踩油，比亞迪（1211）上月汽車銷售增1.2倍，全日飆7%，收報237元；理想汽車（2015）上月賣車大增近1.3倍，大升12%，收報105.6元；小鵬（9868）期內汽車銷售增1.1倍，股價抽升11%。北京冬奧今日開慕，體育用品股有炒作。李寧（2331）飆逾7%，收報81.1元；安踏（2020）揚6.3%，收報123.9元。內地餐飲股上升，海底撈（6862）走高8%，九毛九（9922）升近6%，而呷哺呷哺（520）揚7%。耀才證券研究部總監植耀輝認為，港股虎年首日氣氛理想，藍籌股近乎全線上升，升勢相當全面，至於能否再挑戰高位則要看恒指於突破100天線後能否上試二萬五關，預期下周北水重臨或有條件一試，惟市場關注美國最新非農就業數據或欠理想，恒指或受牽制並於24500至25000之間拉鋸。