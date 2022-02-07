A股今復市 紅盤有望高開 港股25000關料阻力大

港股踏入虎年紅盤高收，加上本周北水重臨撐市，市況氣氛有望向好。證券業界人士預計，內地今日A股復市後，將紅盤高開高收，並帶動港股向上，料短期大市於25000點阻力較大，市場焦點落在近期陸續公佈的美股業績、本月中公佈的內地通脹數據，以及本地疫情和俄烏的局勢發展等。港股受惠外圍股市在農曆新年假期期間造好，於虎年首個交易日紅盤高收771點，並曾重上24600點，最終收報24573。上周五夜期繼續向上，收報24584點，高水11點；以重磅股的預託證券走勢推算，恒指或升至24622點，預示今天或輕微高開48點。人幣強勢 內銀股看俏光銀國際董事總經理林樵基表示，相信今日A股復市後，加上冬奧開幕等，市況氣氛會較好，料港股在北水的帶動下，本周會有支持，預計恒指仍有上升空間，並為反覆向上格局，短期上落區間為300點。林樵基指出，由於上周五港股升幅較大，相信未來仍會有波動性，短期市場焦點要視乎本地疫情狀況、財政預算案的公佈，以及3月初的全國「兩會」等，若短期外圍氣氛繼續向好，相信對港股會有支持。他續指，上周美國經濟數據表現勝預期，市場預期今年3月加息，及加快縮減買債步伐，預計對本地銀行股會有支持，上周五滙控（005）表現續強勁；另外歐美國家的確診數字疑似到頂，後市期望在疫情減退下，對經濟復甦會有動力，故短期會看好傳統經濟股份，包括本地銀行股，加上人民幣近期強勢，亦看好內銀股。金利豐證券研究部執行董事黃德几指出，預料今日A股將紅盤高開高收，並帶動港股向上，短期將於高位整固，惟預料25000點的阻力較大，短期要留意美股企業業績，並預計內地未來會憧憬有更多寬鬆的貨幣政策、財政政策等出台。光大證券國際財富管理策略師溫傑表示，預計短期內港股再向上升的動力不大，故短期不太看好，預料於24800至25000點的阻力較大，加上上周五港股升勢強勁，僅為農曆新年期間外圍股市向好，以及市場憧憬紅盤高開等所致。內地通脹數據成焦點他認為，上周金融股向上，主要為市場早已預期3月加息，相信短時間的利好因素已被反映；至於科網股方面，料短時間內仍會維持區間橫行，港股短期向上空間為200至300點，上落區間大約為23800至25000點的水平，未來市場焦點為月中公佈的內地通脹數據，以及俄羅斯及烏克蘭的地緣政治問題，和疫情發展等。