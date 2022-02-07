領展內地大展拳腳 研購物流倉儲資產

領展（823）近年積極收購海外資產之際，亦在內地擴展版圖，領展香港租務及中國資產管理總監霍業生表示，「領展」品牌已成功在內地取得知名度，建立了中高檔次形象，並接獲愈來愈多內房企等投資者洽售資產。他又指，領展非一成不變只做零售商場，將繼續在內地物色更多物流及倉儲等資產，亦正研究開拓其他資產類別，以加強風險平衡。霍業生表示，領展早年進軍內地時為適應市場運作及留住顧客，仍沿用收購前商場的名字，但近年取得一定口碑後，兩年前陸續將所有商場均改以「領展」冠名，至今已成功建立知名度，藉此製造更多收購機會，透露有愈來愈多公司主動敲門尋求合作或洽售資產，包括去年受債務危機影響的內房企業，「我哋投資部同事呢段時間都好忙碌」，而領展最終會否收購，仍要考慮作價及經濟環境等因素而定。他指出，領展目前在北、上、廣、深四地均有零售物業，經營商場地段雖然不屬於奢侈品消費旺區，但也予消費者中高檔次的定位，其境外投資者的身份也獲得不少好評，而日後會在這4個地市以外，加強在大灣區其他城市，以至長江三角及珠江三角市場佈局。獲內房主動尋求合作霍強調，「領展DNA係做商場，但唔會淨係我哋識做、或者專注做開就一成不變」，表示在上海已有一項辦公室物業，近月亦正式涉獵物流及倉儲資產，未來將會主力朝這些資產物色收購對象，同時透露有研究生命科學中心、數據中心等其他種類資產。走出香港曾受質疑領展於2015年起進軍內地，至今已有9項資產，大部份是商場，截至去年9月底止內地物業組合估值約299億元人民幣，佔整體16.8%。霍業生憶述當時走出香港時一度受到質疑，「地產好日子時大家會問點解放棄香港金蛋，正正如果將所有嘢擺喺一個籃就係風險」，而見到這幾年在管理層帶領下，該集團的資產由地域以至種類都有擴展，令整體組合表現可更平穩。