多家大公司本周陸續公佈業績 企業盈利向好 杜指升188點

美股周一早段續靠穩，其中杜指曾升136點，見35226點；納指和標普指數分別升0.98%及0.45%。投資者正等待更多公司業績和通脹數據，並繼續觀望疫情擴散情況和聯儲局的加息步伐。杜瓊斯工業平均指數今晨四時報35278點，升188點；納斯達克指數報14130點，升32點。滙控（005）美國預託證券價格曾見58.74港元，較香港收市價升0.84港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見474.49港元，較香港收市價跌3.51港元。市場焦點，放在本周稍後公佈的美國通脹數據，如果美國通脹嚴重，或會令聯儲局今年的加息幅度較預期大。FedWatch工具顯示，市場目前預計，聯儲局將於3月加息50個基點的機會率為三分一，且利率可能在年底時達到1.5厘。迪士尼、Uber、輝瑞和可口可樂將於本周陸續公佈業績。目前已有超過一半以上的標普500指數成份股公司公佈業績。FactSet數據顯示，標普500指數成份股企業盈利按年增長29.2%，若接下來幾周維持不變，則企業盈利將連續四季增加超過25%。內銀股表現搶鏡港股未受內地股市長假期後復市紅盤高收帶動，早段更曾跌逾200點，低見24365點，恒指最終守住24500關，微升6點，收報24579；科指則跌52點或0.93%，報5529點，再度跑輸大市。於北水重臨下，大市成交增至1223.09億元。大市主要由舊經濟股支撐，其中內銀股表現搶鏡，四大行齊走高。農行（1288）升1.67%，收報3.04元；建行（939）升1.65%，收報6.16元；中行（3988）升1.63%，收報3.11元。油價再創逾7年高位，石油相關股受惠。中海油（883）漲4.21%，收報9.9元，是表現最佳藍籌股；中石油（857）升3.28%，收報4.1元；中石化（386）升1.69%，收報4.21元。