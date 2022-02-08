金管局：港匯將趨向7.85

美國或於3月加息，金管局總裁余偉文表示，美國啟動加息後，港美息差擴闊，港元匯率將逐漸轉弱至7.85水平，資金才會流出，港息才會慢慢上升。他表示，在聯繫匯率制度下，港息長期走勢跟隨美息，但目前本港流動性仍然充裕，故相信本港加息速度會滯後於美息。余偉文表示，在美國加息周期，港美息差拉闊至一定程度後，資金才會流出，港息才會慢慢上升。他指港元在過去兩年保持穩定，目前處於7.79水平，但若美國加息促使港美息差擴闊，港匯將趨向7.85水平靠攏，直至觸及弱方兌換保證，但強調這為聯匯制度下的正常運作情況。現時美股估值高企，而市場預期聯儲局加息4至6次不等，余偉文擔憂若聯儲局加息步伐提速，美股可能出現較大波動或調整，此外，過去兩年，不少資金在低息環境下流入新興市場，但隨着美國步入加息周期，資金或會離開新興市場，令亞洲市場受壓。