阿里突註冊10億ADS 疑軟銀謀出售持股

阿里巴巴（9988）上周額外註冊10億份ADS（美國存託股份），花旗發表報告指，這或意味着阿里大股東軟銀集團打算出售部分持股。有市場分析指，阿里突然註冊大額ADS，軟銀出售其持股的可能性最高。阿里昨收市報115元，跌4.49%。阿里巴巴周五公佈，已向美國證券交易委員會（SEC）提交F-6表格，申請額外註冊10億份ADS，每股存託股份代表8股普通股，每股面值0.000003125美元。今次公告所提及的是註冊股份，而非增發股份，方便日後把普通股轉為ADS。阿里巴巴美股4日ADS價格收盤跌1.01％報122.22美元，按此價位換算，新發行10億份ADS價值為1222.2億美元（約為9500億港元）。阿里巴巴2014年在美國上市時登記了約20億份ADS。Alicia Yap等花旗集團分析師在報告中指出，日本軟銀在阿里巴巴上市之前就押注，因此很大一部份持股未登記為ADS。花旗計算，軟銀持有阿里巴巴53.9億股普通股，相當於6.7376億股ADS，即24.8%的股份。花旗表示，阿里巴巴向美國證券交易委員會（SEC）提交的文件，將讓持有其從未在SEC登記的股票的股東獲得減持靈活性。此次登記還可能滿足該公司為員工股權激勵計劃發行新股的需要。流通股票勢增 阿里跌逾4%惠峰國際發展董事張玉峰認為，阿里是次突然登記大額ADS有幾個可能性，當中可能性最高為軟銀有意沽貨，其次為用作員工股權激勵計劃。另外，這批新發股相當於股本的27%，由原本個別大股東手中流出市場，令股份流通量大增，難免對阿里股價構成壓力。對於市場認為阿里或正部署配股，張玉峰指，阿里配股的可能性較低，因10億份ADS數目太大，如全數用作配股的話市場會難以消化，預料阿里這批股份或同時用作不同的部署。