fb及IG恐停歐洲服務

一項新的歐盟法律要求，在歐盟範圍內收集用戶數據的公司，需要在歐洲的伺服器上保存和處理數據。外電報道，如Meta無法在美國伺服器上傳輸、存儲和處理來自其歐洲用戶的數據，facebook和Instagram可能會在整個歐洲停止服務。歐盟要求當地處理數據Meta強調，共享和消費用戶數據的能力對其有針對性的廣告業務很重要。如果集團無法在其經營業務的國家和地區之間傳輸數據，或被限制在其產品和服務之間共享數據，可能會影響集團提供服務及定位廣告的能力。Meta認為，集團能夠在2022年達成新的協議，否則facebook和Instagram可能會在整個歐洲停止服務。