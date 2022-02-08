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「港股通」南向人幣計價 研設套戥便利措施

2022-02-08 列印
■財經事務及庫務局局長許正宇。
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「港股通」南向交易股票以人民幣計價正緊鑼密鼓籌備當中，財經事務及庫務局局長許正宇在立法會財經事務委員會會議上表示，過程中需要規則修訂，又涉及更新及提升系統，更需審視人民幣及港元兩個櫃枱之間是否增設套戥便利措施，以令價格趨同。由於相關可行性報告仍未出台，故暫未有具體執行時間表。
  近年虛擬資產盛行，許正宇指出需要修例加入條文，禁止無持牌的虛擬資產交易所推廣有關活動，證監會亦會監察。他看到德國及瑞士在虛擬資產安排上有新發展，認為香港亦需要因應市場的不斷變化而訂立制度，目前只限專業投資者參與，日後可視乎市場發展，擴大納入範圍。

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