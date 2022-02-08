藥明生物料去年多賺近倍 IMAX永安新百貨齊扭虧

傳統業績期將至，多家上市公司預告盈利狀況。藍籌股藥明生物（2269）發盈喜，預料截至2021年底止，年度所錄得的公司及股東應佔利潤，按年分別增長逾1.05倍及逾98%，主要是由於集團加速高效推進執行現存及新引進的新冠項目等所致；集團2020財年的股東應佔利潤為16.89億人民幣。藥明生物稱，期內新的非新冠綜合項目收益和市場份額顯著增加；在研發管線中引入更多後期項目並提高近期收益；生產項目收入大幅增長；及2020年第一季度受疫情影響而短暫降低的生產效率已經完全恢復，加上現有產能和資源利用率的持續提升，以及運營效率改善項目的執行提高毛利率。IMAX CHINA（1970）發盈喜，預料截至去年底止年度業績扭虧為盈，錄得公司擁有人應佔淨利潤約3750至3900萬美元；2020年度應佔淨虧損約2700萬美元。魯證期貨盈利增2.7倍經營本港百年老店永安百貨的永安國際（289）發盈喜，預計截至去年底止年度扭虧為盈，錄得純利5.58億元；2020年同期則虧損4.6億元。新世界百貨中國（825）發盈喜，預計截至去年底止中期由虧轉盈，錄得純利4000萬元，而2020年同期虧損2.039億元；轉虧為盈主要由於期間確認資產（包括商譽、物業、廠房及設備及使用權資產）減值虧損減少；及終止確認若干百貨店因縮減規模及閉店的租賃負債及使用權資產所引致的收益淨額。魯證期貨（1461）發盈喜，料截至去年底止全年股東應佔淨利潤按年飆升2.5至2.7倍；2020年度同期股東應佔利潤5683.4萬人民幣。該公司稱，主要由於期內中國期貨市場保持良好發展態勢，大宗商品價格波動劇烈，投資者交易活躍度提升，經紀業務和風險管理業務收入大幅增長。不過，日本彈珠機遊戲館經營公司Okura（1655）發盈警，截至去年底止上半年度，預計會出現稅前虧損不少於3億日圓，即由盈轉虧。