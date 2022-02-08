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日報新聞 > 金融

中國上月外匯降0.88%

2022-02-08 列印
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國家外匯管理局公佈，截至1月底止，中國外匯儲備規模為32216億美元，較去年12月底下降285億美元，降幅為0.88%。國家外匯管理局指，美匯指數上漲，全球金融資產價格總體下跌，外匯儲備以美元為計價貨幣，非美元貨幣折算成美元後金額減少，與資產價格變化等因素共同作用，令當月外匯儲備規模下降。

新年以來，人民幣持續走強，匯率中間價和交易價均曾升破6.33，創下45個月以來新高。中銀證券全球首席經濟學家、外管局前國際收支司司長管濤表示，人民幣匯率與美元指數總體恢復了蹺蹺板效應，他預計人民幣匯率繼續走強但動能減弱，人民幣雙邊和多邊匯率漲幅趨於收斂。


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