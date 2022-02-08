中環IFC外望——逾四成市民料樓價平穩

花旗銀行公佈去年第四季市民置業意向調查結果，36%受訪者認為未來一年樓價上升，比上季看好樓市的比例略跌，但對比2020年同期為多。另有42%受訪者認為未來一年樓價平穩。調查顯示，5%受訪者認為現時是置業好時機，比上季輕微回升。12%受訪者表示現時有興趣置業，比上季略跌，按調查結果作推算，超過37萬人曾於去年11或12月參觀樓盤。惟有超過六成受訪者表示現時不感興趣置業，比例為近五年來最高。是次市民置業意向調查於去年12月進行，雖然當時本地疫情相對緩和，惟香港住宅樓價曾於去年8月破頂，之後直至年底溫和調整3%，看好樓價的受訪者比例有所回落亦屬合理。花旗銀行零售銀行業務主管李貴莊表示，調查結果顯示，超過四成受訪者預期樓價在未來一年持平，有逾六成受訪者不感興趣置業，可見受訪者對置業抱持審慎的觀望態度。雲頂香港兩郵輪遭扣押麗星郵輪母公司雲頂香港（678）有兩艘郵輪，因未能向燃料供應商繳付460萬美元（約3588萬港元）的欠款，在上周五晚被扣押在巴哈馬的自由港。外電引述《Cruise Law News》報道指，雲頂香港兩艘被扣押的郵輪分別為水晶合韻號（Crystal Symphony）及水晶尚寧號（Crystal Serenity）。該集團旗下星夢郵輪指會維持營運，但受到香港最新隔離措施影響，暫停香港始發的航程至本月16日，期間會停收新客直至另行通知。雲頂香港在港經營公海遊，由於資金枯竭，公司上月向百慕達最高法院提交清盤呈請，公司主席及副行政總裁亦已請辭。高瞻