遭美列入未經核實清單 藥明急挫三成後停牌

美國商務部將33間中國企業列入「未經核實清單」（Unverified List），當中包括藥明生物（2269）在無錫及上海的附屬公司。事件引發藥明生物股價急瀉逾三成，曾於昨早11時停牌。公司在投資者會議上回應事件指，受影響的上海和無錫公司已建成了產能，不需要大量購入受管控的生物反應器硬件，暫無實際影響。另公司律師團隊擬在今日與美國商務部進行談判。美國商務部周一把33間中國企業納入「未經核實清單」，這是總統拜登上任以來美國政府首次將華企列入該清單，意味美國出口商在與被列入該名單的企業交易時，需要提供額外證明文件和聲明以獲得美國官員的授權。律師團隊擬與美商務部談判藥明生物在微信公眾號發聲明指，旗下公司被納入有關清單，主因在於美國政府無法確認出口器材的最終用途，強調與大眾較熟悉的「實體清單」或「黑名單」不同，對現有業務沒有任何影響，而上海和無錫生產基地已建成產能，器材進口的影響輕微。該公司又緊急召開投資者會議解話，首席執行官陳智勝解釋：「它們（美國）要來檢查你買了50個是不是自己用了50個，這個過程需要核查，但因為疫情，他們在過去兩年沒辦法來核查我們，所以在出口管制名單上被叫做『無法核實的名單』」。陳智勝又指，將積極與美國當局進行溝通，美國律師團隊正準備資料。公司亦會向商務部發出聲明及擔保，保證其用途為自用，後續待商務部核查完成後，便有機會解決問題。「『未經核實清單』去除會比較簡單，只需要對方來一次現場核查就行。」此外，中國商務部昨晚亦回應名單稱，美方以所謂「無法令人滿意地完成最終用戶訪問而導致其誠信無法核實」為由，將中國實體列入清單，中方堅決反對。美方應立即糾正錯誤做法，回到合作共贏的正確軌道上來，與國際社會一道，為全球產業鏈供應鏈穩定和世界經濟復甦多做貢獻。分析料復牌或反彈消息拖累藥明生物股價初段曾跌31.8%，其後中途停牌，停牌前報62.25元，跌22.8%，成交額達58.15億元。光大證券國際證券策略師伍禮賢認為，「未經核實清單」對於藥明生物的影響將會體現在設備的採購上，但就不至於如同「實體名單」那樣，不能與美國投資者或企業做生意。市場憂慮若日後蔓延至被納入「實體名單」，藥明生物在北美的業務佔近半，停牌前22%的跌幅未能完全反映壞消息。他預計藥明生物復牌後，股價有機會先彈一彈，或會開出66至67元，但鑑於不明朗的前景，不建議投資者繼續高追。香港股票分析師協會副主席郭思治表示，現時市場是「驚弓鳥」，即使「未經核實清單」並非是美國「實體名單」，都可謂是「壓死駱駝的最後一根稻草」，連原本極力追捧的基金都不敢沾手，預計在市場缺乏信心的情況下，股價將會持續走弱，投資者要自己睇路。藥明生物昨晚發出公告，再次解釋事件僅涉及旗下兩間公司，因為相關美國政府機構無法進行必要核實程序而被列入名單，公司會爭取兩公司在名單中除名，股份今天早 上復牌。