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觀望氣氛濃 美股升224點

2022-02-09 列印
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美國十年期國債息率繼續上升，昨晚曾升42點子，升至1.958厘，市場觀望美國周四公佈的通脹數據，美股早段企穩。杜指早段升93點，至35184點；標指接近持平，納指則升18點。

公司業績方面，美國藥廠輝瑞公佈，去年第四季盈利33.93億美元，按年飆升逾三倍，經調整後每股盈利1.08美元，高於預期。收入升1.05倍，但低於市場預期。
  杜瓊斯工業平均指數今晨四時報35315點，升224點；標普500指數報4498點，升14點；納斯達克指數報14108點，升92點。

滙控（005）美國預託證券價格曾見59.67港元，較香港收市價升0.87港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見477.46港元，較香港收市價升7.46港元。

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