去年12月交易額增七成 Lalamove新年餐飲定單增

第五波疫情再谷貨運需求，本港貨運物流平台Lalamove昨日公佈，去年12月交易總額按年大增73%，單是今年農曆新年前兩周的定單量，亦按年增40%。Lalamove香港區總經理周嘉健表示，中小企按需送貨（On Demand Delivery）需求熾熱，過去三個月已大增約5000名司機夥伴，至4.5萬名。Lalamove公佈，去年12月交易總額按年增長73%，周嘉健說，疫情爆發加上農曆新年，令盆菜、到會等餐飲定單有所增長，農曆新年前兩周的定單量較去年同期增長40%。他估計，若限聚令持續收緊，餐飲定單需求會持續提升，而日常生活貨品等電商需求仍然強勁。港司機夥伴增至4.5萬名另一方面，周嘉健稱，Lalamove有85%定單是來自小企客戶，並發現愈來愈多中小企會用「按需送貨服務」（需要時才使用送貨服務），並期望定單配對時間變得快速，故Lalamove會積極增加人手維持短時間內接定單。該公司最新數據顯示，本港司機夥伴已增至4.5萬名，較去年11月披露的4萬名增約5000名，並指會提供不同獎金計劃以支持司機夥伴賺取更多收入，同時提供入油優惠、不定期接單任務獎金等福利。他又表示，今年將加強與倉庫管理夥伴合作，為貨運客戶提供一站式服務，「由倉庫管理，Pick and Pack（揀貨與包裝），以至發運都可以一站式解決」，指出這些服務成效在中小企業務高峰期尤為顯著，可紓緩其營運困難及固定成本同時，亦有助其在疫情中拓展服務渠道。他又透露，疫情下亦推出過網上花市，反應相當熱烈，預告情人節亦將再推出。Lalamove上月向300家中小企進行調查，發現中小企面對的最大挑戰為與物流相關的營運痛點，達65%，稍為多於成本問題的64%。調查指，與3至4年前相比，中小企需要更靈活的送貨選擇，66%希望即日或即時送遞，77%需能夠即時追蹤貨物。