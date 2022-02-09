上月強積金人均蝕7700元

近期環球市況波動，拖累本港的強積金表現「見紅」。香港獨立的專業強積金研究小組積金評級公佈，1月份強積金累計投資虧損約351億元，以450萬名強積金成員計算，預計「打工仔」每人平均蝕約7700元，為自2020年以來首次在1月份出現的投資虧損，並為自2016年以來最差的開局。積金評級表示，強積金基金的平均投資回報在1月份下跌2.73%，主要是由於美國、歐洲和環球股市表現非常疲弱，而香港及中國股票的表現於月內相對較好，收窄了強積金整體的虧損。