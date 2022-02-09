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人民幣在岸價創四周低

2022-02-09 列印
■人民幣兌美元走弱，在岸價(CNY)昨曾跌穿6.37。
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人民幣兌美元走弱，在岸價（CNY）昨曾跌穿6.37，低見6.3718，最後收報6.3688，下跌110點子，創四周新低。市場人士預期，人民幣難大跌，因利好人民幣的基本因素未變。人民幣離岸價（CNH）亦跌破6.37兌1美元，最低報6.3763，跌137點子；截至晚上約8時，報6.3733，跌107點子。

交易員指，美元指數企穩後反彈，令人民幣面臨調整壓力，但能否突破早前波動區間，還要視乎市場預期會否出現變化。

星展香港財資市場部環球市場策略師李若凡表示，目前人民幣表現更多受避險情緒的高低所影響，鑑於市場現時的眼球由疫情擴散轉為聚焦全球央行加息的速度與幅度，避險情緒相對早前疫情剛剛大擴散時降溫，加上中美利率背馳，令人民幣回軟。

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