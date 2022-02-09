人民幣在岸價創四周低

交易員指，美元指數企穩後反彈，令人民幣面臨調整壓力，但能否突破早前波動區間，還要視乎市場預期會否出現變化。
星展香港財資市場部環球市場策略師李若凡表示，目前人民幣表現更多受避險情緒的高低所影響，鑑於市場現時的眼球由疫情擴散轉為聚焦全球央行加息的速度與幅度，避險情緒相對早前疫情剛剛大擴散時降溫，加上中美利率背馳，令人民幣回軟。
第五波疫情惡化，「限聚令」首次在平民百姓家實施！港府大幅收緊防疫措施，將限聚令由四人減至兩人，首次涵蓋私人住宅，禁止兩個家庭以上的聚會。當局不會逐戶調查，但如有人違法觸發疫情，違者每人罰款一萬元。港府...
2022-02-09
在北京西城區的一條胡同裏，藏着一個微型「奧運博物館」，一間只有三十多平方米的平房，卻擺滿五千多件奧運藏品。這些藏品的「主人」名叫張文全（見圖），一名建築公司的普通職員，而許多熟悉他的人更願意稱他為「奧...
2022-02-09
俄烏局勢，波詭雲譎。法國總統馬克龍到訪莫斯科與俄總統普京會談逾五小時，希望建立互信，避免開戰。普京指，他準備妥協，並將研究馬克龍在會談中提出的建議，包括雙方承諾不採取任何新的軍事行動、啟動新的戰略對話...
2022-02-09
何文田為傳統豪宅地帶，更坐落34名校網，名校林立，ONE HOMANTIN為區內近年新落成屋苑。是次精選屋苑2房間隔，實用面積495方呎，樓底特高，客廳連露台望周邊樓宇街景，最新叫價1120萬元。是次...
2022-02-09
美國商務部將33間中國企業列入「未經核實清單」（Unverified List），當中包括藥明生物（2269）在無錫及上海的附屬公司。事件引發藥明生物股價急瀉逾三成，曾於昨早11時停牌。公司在投資者會...
2022-02-09
車路士上周六戰畢英格蘭足總盃後，立即啟程前往杜拜，備戰今晚世界冠軍球會盃四強對沙特阿拉伯球隊希拉爾一戰，態度認真。該隊有近況大勇的鋒將薛耶治領銜攻堅，料可順利晉級，可是希拉爾亦有前曼聯射手恩哈路在陣，...
2022-02-09
今年初，任達華在內地拍完戲即返港跟老婆琦琦及囡囡任晴佳（Ella）團聚過農曆新年，本報記者日前直擊華哥快閃式到蓮花宮拜神祈福，問到係咪要趕走17歲囡囡Ella嘅爛桃花？他即九秒九緊張搶答：「未未未(拍...
2022-02-09
農曆新年期間，市民拜年，衍生多個跨家庭疫情群組，至少有十九個涉十人以上，最大一個群組的中招者竟多達四十七人。由於第五波疫情迅速惡化，港府推出更嚴厲的限聚令，除了限聚人數由四人減至兩人，更首次在私人住所...
2022-02-09
方嘉柏是傳統的「碧科」名牌馬房，亦多次榮膺香港冠軍練馬師，但個人覺得其戰馬絕不易捕捉，尤其是半冷門，主要是因為其部署手法。一些較為正頭正路的馬房，當馬匹在出擊周期時，大多數都會集中報跑有充足證明的途程...
2022-02-09