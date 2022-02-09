人民幣在岸價創四周低

在北京西城區的一條胡同裏，藏着一個微型「奧運博物館」，一間只有三十多平方米的平房，卻擺滿五千多件奧運藏品。這些藏品的「主人」名叫張文全（見圖），一名建築公司的普通職員，而許多熟悉他的人更願意稱他為「奧...

2022-02-09